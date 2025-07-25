В России отреагировали на обещание Сербии о поддержке антироссийских санкций

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал торгом условие Сербии вводить санкции против России только тогда, когда членство республики в Европейском союзе (ЕС) будет очевидно.

Об этом политик рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Дружественная [страна — прим. «Ленты ру»], но пытается торговаться с ЕС и пытается выторговать для себя какие-то лучшие условия», — сказал Чепа.

Он добавил, что чем быстрее Евросоюз будет разваливаться, тем активнее в него будут принимать любых членов. По мнению политика, в ближайшее время Сербия не войдет в ЕС.

Ранее сербский министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявлял о том, что республика готова полностью поддержать санкции Евросоюза против России, когда членство в ЕС для страны станет очевидным, то есть за несколько месяцев до вступления. Он уточнил, что сейчас Белград не поддержит рестрикции против Москвы, поскольку они «никак не затронут Россию, а сербскую экономику — в огромных масштабах». По его словам, без гарантий вступления в ЕС страна «не пойдет на такой шаг».

14 апреля вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что новое правительство страны не введет санкции против России и продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы.