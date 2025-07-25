Стало известно, чем обернется ультиматум Трампа для Путина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не станет применять против главы российского государства Владимира Путина никаких мер даже по истечении ультиматума, пишет L'Express.

«Можно опасаться, что за пятидесятидневным ультиматумом, который он (Трамп) предъявил, не последует – вопреки его предупреждениям – никаких реальных санкций», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, хозяин Белого дома привык выбирать сильную сторону, поэтому с российским лидером он "рискует вновь слиться", не реализовав свои угрозы.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100% против Российской Федерации и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами.