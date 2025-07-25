Великобритания играет деструктивную роль в конфликте на Украине. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что Лондон вместе с Киевом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой атаки на корабль ВМС США со стороны Москвы. Отмечалось, что британцы уже передали торпеды советско-российского производства Киеву. Другой сценарий предполагает, что в водах Балтики выловят российские мины.

Комментируя это, Патрушев указал, что данная информация заслуживает пристального внимания, поскольку британцы являются мастерами «подобного рода провокаций».

«За несколько веков Лондон накопил богатый опыт проведения операций под чужим флагом, нацеленных на то, чтобы стравливать между собой разные страны. Анализ ситуации в очередной раз доказывает главенствующую деструктивную роль Лондона в украинском конфликте и то, что киевский режим — лишь послушный безвольный исполнитель в руках британцев», — заключил он.