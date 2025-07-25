Путин призвал жёстко пресекать информационные диверсии и провокации

Глава российского государства Владимир Путин заявил о необходимости пресекать любые попытки вмешательства извне во внутренние дела России.

«Необходимо жёстко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела», — сказал президент в видеообращении к сотрудникам органов следствия по случаю их профессионального праздника.

Путин поздравил сотрудников следственных органов Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности с профессиональным праздником. Президент поблагодарил правоохранителей за эффективную работу.