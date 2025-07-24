Мишустин уволил замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана

Газета.Ru

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении первого замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана.

Михаила Гусмана уволили из ТАСС после поездки на форум в Азербайджане
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Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

«Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора», — говорится в тексте распоряжения.

Причина увольнения не уточняется.

В июле Гусман посетил форум в городе Шуша, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. СМИ сообщали, что журналист спросил лидера страны, как ему удается проводить уникальную внешнюю политику по всем направлениям.

Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.