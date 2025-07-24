В Госдуме раскрыли, может ли Сырский предать Зеленского

В Госдуме ответили на вопрос о том, может ли главком ВСУ Александр Сырский отшатнуться от Владимира Зеленского на фоне разгорающихся протестов.

© Минобороны Украины

Ранее источники заявили, что если армия будет втянута в акции по поводу введенных Зеленским ограничений антикоррупционных органов - НАБУ и САП - то ситуация для украинского лидера станет критической и может привести к его отстранению.

"Сырский вполне может отшатнуться от Зеленского, если сочтет, что тому осталось недолго", - приводит портал News.ru мнение российского парламентария.

Депутат при этом даже допустил, что Сырский может потом попытаться бежать в Россию, где у него живут родители и которым он недавно переводил деньги на лечение.