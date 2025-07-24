Путин принял участие в поднятии флага над атомной подлодкой «Князь Пожарский»

Участие в церемонии поднятия флага над атомной подводной лодкой «Князь Пожарский» принял участие президент России Владимир Путин. Она состоялась в Северодвинске, 24 июля.

Глава государства обратился к военнослужащим со вступительной речью, заслушал краткие доклады и дал разрешение на подъем флага.

«Товарищи моряки, поздравляю вас с первым поднятием военно-морского флага», – процитировала Путина пресс-служба Кремля.

Также глава государства вручил экипажу подводного ракетоносца складень с иконой Святого Александра Невского. Святыня была передана в деревянной коробке, обшитой внутри сиреневым атласом.

Атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» четвертого поколения атомоходов и восьмой в серии атомоходов «Борей/Борей-А». Оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения, обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью. Каждый из кораблей серии «Борей» несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Напомним, 24 июля президент Владимир Путин с рабочим визитом находится в Архангельской области.