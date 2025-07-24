В России ответили Залужному на прогноз по СВО
Военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал прогноз экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что украинский конфликт может продлиться до 2034 года.
По его словам, продолжение СВО возможно на ближайшие годы, но все завершится гораздо раньше.
"Я точно не согласен с Залужным. На самом деле у Украины и даже у коллективного Запада уже истекают ресурсы, а Россия все равно идет вперед", - сказал эксперт в интервью изданию News.ru.
Перенджиев отметил, что боевые действия могут продлиться до 2027 года, но уж точно не до 2034 года.
Он также обратил внимание, что уже сейчас у ВСУ возникают кризисные моменты непосредственно на линии боевого соприкосновения.
Эксперт выразил уверенность, что к концу текущего года будут созданы благоприятные условия, чтобы завершить конфликт на условиях России в 2027 году.
Перенджиев также отметил, что украинцы выстраивают себе нереальные перспективы.