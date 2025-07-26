Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о российской угрозе следуют традициям геббельсовской пропаганды. Так его слова прокомментировал помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости.

«Используемые для оправдания очередной милитаризации Германии байки о проводимых Россией кибератаках, повреждении подводных кабелей, мнимых диверсиях и убийствах в Германии выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды», — сказал он.

Патрушев отметил, что слова канцлера о желании ФРГ создать самую сильную армию в Европе были произнесены всего через несколько дней после празднования 80-летия Победы, из-за чего они «звучат отвратительно для любого нормального человека».

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