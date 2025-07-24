Путин выступил с заявлением в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24

Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Амурской области. Об этом пишет «Интерфакс».

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Хабаровска в Тынду через Благовещенск, разбился в четверг, 24 июля, при подлете к аэропорту назначения.

Его обломки обнаружили в 15 км от Тынды в лесистой местности. Погибли 49 человек — 6 членов экипажа и 43 пассажира.

«Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что помощники доложили Путину и главе правительства Михаилу Мишустину о крушении самолета АН-24 вблизи Тынды в Амурской области.

Названы возможные причины крушения Ан-24 в Приамурье

Премьер-министр создал правительственную комиссию по ликвидации последствий авиакатастрофы, в нее включили губернатора Амурской области Василия Орлова.