В Госдуме заговорили о третьей мировой войне после боев Таиланда и Камбоджи

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов допустил эскалацию отношений между Камбоджей и Таиландом.

Слова парламентария приводит «Газета.ru».

«Может и вылиться [во что-то серьезное]. Возможно, фурункул третьей мировой войны зреет и прорывается в самых разных местах», — порассуждал он.

Депутат пояснил, что у Москвы еще есть шанс остановить эскалацию. Он добавил, что в урегулировании конфликта у России должна принадлежать ключевая роль.

Власти четырех тайских провинций, граничащих с Камбоджей, объявили срочную эвакуацию населения на фоне эскалации. В ответ на обстрелы Таиланд нанес удары шестью истребителями F-16 по расположениям 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи. После 20-минутной воздушной операции все шесть самолетов F-16 благополучно вернулись на базу.