Наказывать рублем: в Госдуме предлагают ввести новые штрафы для россиян

Граждан, выражающих недовольство российскими товарами, следует привлекать к ответственности. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с «Абзацем».

Как уточнил парламентарий, публичное безосновательное порицание российских брендов – «дело не патриотичное». По его словам, «люди должны понимать, что приоритеты российского производителя должны быть абсолютными во всем: и в потребительских товарах, и в средствах производства».

«Поэтому необходимо проработать вопрос административной ответственности для начала для тех, кто дискредитирует российское производство, российского производителя, российские бренды», – подчеркнул Новичков.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который в числе прочего предусматривает административную ответственность за поиск в сети экстремистских материалов. Наказывать за это будут штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей.