Путин назвал приоритетную задачу российского флота

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для российского Военно-морского флота (ВМФ) повышение боевых возможностей, цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что этому придается первостепенное значение.

Также глава государства пообещал, что РФ обеспечит свою безопасность во всех районах Мирового океана. 24 июля Путин провел совещание на тему развития подводного военно-морского флота в Архангельской области и поучаствовал в торжественной церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем «Князь Пожарский».