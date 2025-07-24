Традиционная религия подвергается «зачистке» в Армении, также как и на Украине, так как обе страны пошли по пути борьбы с уничтожением советского наследия и дерусификации. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Сергей Обухов.

Ранее в Армении прошли аресты священников, которых власти обвинили в госизмене, подготовке терактов и убийств, а также вменили им в вину связи с Россией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о том, что намерен добиться ухода нынешнего католикоса Гарегина II и призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви.

Церковь стала заложником политической борьбы как на Украине, так и в Армении. Но Ереван идет с небольшим опозданием, отметил Сергей Обухов.

«Здесь даже не нужно искать других сравнений. Решая проблемы борьбы с уничтожением советского наследия и дерусификацией, мы видим, как традиционная религия подвергается зачистке. Это логика политического процесса, она неумолима», - констатировал парламентарий.

По мнению Обухова, Армения может повторить судьбу Украины, и там также может начаться горячая фаза гражданского противостояния.

«Как только ты отказываешься от своих корней и союза с Россией, ты сразу становишься игрушкой в руках различных геополитических сил и внутренних кланов. Все государства-лимитрофы, которые отстают от одного берега геополитического, будут подвергаться всем геополитическим штормам и таскаться по рифам. Такова судьба малых наций, никуда от этого не деться», - резюмировал он.

Напомним, что до 2019 года Украинская православная церковь была единственной легитимной в стране. Но в последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией, а летом 2024 года был принят закон, позволяющий запретить ее деятельность.

В храмах и епархиях по Украине проводились обыски. Некоторым иерархам были предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности». Кроме того сотни православных храмов УПЦ силой захватили представители Православной церкви Украины при поддержке властей.