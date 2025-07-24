МИД России опубликовал десятки «вопиющих» примеров русофобских заявлений, которые использовали западные и украинские политики. Специальный новый раздел под названием «Примеры использования "языка ненависти" в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств» открылся на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Вопреки и в нарушение принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и толерантности в контексте борьбы с языком ненависти", представители западного истеблишмента и Украины из года в год в своих публичных выступлениях и высказываниях соревнуются в русофобском запале (...)», — отмечается в предисловии.

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Раздел включает в себя тематические блоки высказываний западных политиков с 2024 по 2025 годы, а также заявления украинских представителей с 2014 по 2025 годы. В МИД описали представленные цитаты как «наиболее вопиющие» примеры «языка ненависти» в адрес России и ее народов.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он также утверждал, что искренне презирает народ России.