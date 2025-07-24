Путин, Бастрыкин, Матвиенко: кто пришел проститься с главой Верховного суда Подносовой

Газета.Ru
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Михаил Метцель/РИА Новости
На церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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На церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/ТАСС

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На церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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На церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/ТАСС
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Сергей Савостьянов/ТАСС
На церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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На церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/ТАСС
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
10/23
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
11/23
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
12/23
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/ТАСС
Помощник президента РФ, начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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Помощник президента РФ, начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Сергей Савостьянов/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
15/23
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/ТАСС
На церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
17/23
На церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
19/23
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

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Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
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Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Кортеж президента РФ Владимира Путина у траурного зала ЦКБ перед началом церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в Москве, 24 июля 2025 года
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Кортеж президента РФ Владимира Путина у траурного зала ЦКБ перед началом церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в Москве, 24 июля 2025 года 
© Сергей Савостьянов/ТАСС
На церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года
22/23
На церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года 
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Портрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания, 24 июля 2025 года
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Портрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания, 24 июля 2025 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

В Москве прошла церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Десятки людей несли цветы к траурному залу Центральной клинической больницы управления делами президента.

Проститься с Подносовой приехал и президент России Владимир Путин. Они учились на одном курсе юридического факультета Ленинградского государственного университета. Президент РФ выразил соболезнования семье главы Верховного суда и отметил, что знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека.

В церемонии также участвовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который тоже был однокурсником Подносовой, а также депутаты, сенаторы и общественные деятели. Попасть на территорию больницы можно только по спискам.

Подносова скончалась 22 июля после года борьбы с раком, ей был 71 год. Она занимала пост председателя Верховного суда с апреля 2024 года, у ее предшественника Вячеслава Лебедева, скончавшегося в 2024 году, также было онкологическое заболевание.