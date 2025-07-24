Путин, Бастрыкин, Матвиенко: кто пришел проститься с главой Верховного суда Подносовой

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве, 24 июля 2025 года