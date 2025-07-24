Захарова назвала выдворение Латвией 98-летнего ветерана проявлением неофашизма

ТАСС

Выдворение властями Латвии 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова является ярким проявлением неофашистской политики республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Захарова назвала выдворение Латвией 98-летнего ветерана проявлением неофашизма
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По словам дипломата, практикуемый Ригой дискриминационный подход к одной конкретной группе населения - а именно к держателям российских паспортов - свидетельствуют о системном злонамеренном нарушении Латвией взятых на себя международных обязательств.

"Весьма ярким проявлением неофашистской по сути политики латвийских властей стало выдворение 18 июля 2025 года 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова, которого умудрились в Риге объявить "угрозой национальной безопасности". За что? За отказ подписать клеветническую по отношению к России анкету, - обратила внимание Захарова. - Здесь явно прослеживаются и реваншистские мотивы правящей верхушки Латвии, которая буквально, по-моему, задалась целью отыграться на ветеранах Великой Отечественной войны и поквитаться с Россией за нашу Победу 80 лет назад над гитлеровским фашизмом и его прибалтийскими коллаборационистами".

"Мы своих никогда не бросаем, а уж про героев никогда не забываем", - добавила она.

Дипломат отметила, что власти Псковской области помогли ветерану с размещением, предоставили ему медицинскую и другую необходимую помощь.