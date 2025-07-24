Захарова назвала выдворение Латвией 98-летнего ветерана проявлением неофашизма

Выдворение властями Латвии 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова является ярким проявлением неофашистской политики республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, практикуемый Ригой дискриминационный подход к одной конкретной группе населения - а именно к держателям российских паспортов - свидетельствуют о системном злонамеренном нарушении Латвией взятых на себя международных обязательств.

"Весьма ярким проявлением неофашистской по сути политики латвийских властей стало выдворение 18 июля 2025 года 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова, которого умудрились в Риге объявить "угрозой национальной безопасности". За что? За отказ подписать клеветническую по отношению к России анкету, - обратила внимание Захарова. - Здесь явно прослеживаются и реваншистские мотивы правящей верхушки Латвии, которая буквально, по-моему, задалась целью отыграться на ветеранах Великой Отечественной войны и поквитаться с Россией за нашу Победу 80 лет назад над гитлеровским фашизмом и его прибалтийскими коллаборационистами".

"Мы своих никогда не бросаем, а уж про героев никогда не забываем", - добавила она.

Дипломат отметила, что власти Псковской области помогли ветерану с размещением, предоставили ему медицинскую и другую необходимую помощь.