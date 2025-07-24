МИД РФ намекнул Азербайджану, как наладить отношения с Россией

Освобождение задержанных в Азербайджане граждан РФ стало бы важным шагом на пути к нормализации отношений между Москвой и Баку. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями», — отметила Захарова на брифинге. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что в настоящее время отношения между Азербайджаном и Россией переживают сложный период. По ее словам, российская сторона заинтересована в том, чтобы этот этап не затянулся, и выражает надежду на скорое восстановление нормальных двусторонних связей.

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Отношения между Россией и Азербайджаном обострились после задержания в Екатеринбурге подозреваемых в участии в «этнической преступной группе», связанной с убийствами в 2000-х годах. В ответ Баку вызвал временного поверенного посольства России и отменил культурные мероприятия с ее участием. Кроме того, в конце июня азербайджанская полиция провела операцию в офисе Sputnik, задержав нескольких сотрудников и российских IT-специалистов. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке иска против России из-за крушения самолета AZAL в декабре 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал наступление непростого периода в отношениях двух стран, выразив надежду на скорое разрешение ситуации, передает RT.