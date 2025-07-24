Матвиенко: встреча Путина и Трампа рано или поздно состоится

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходима и рано или поздно состоится, поскольку есть предметная основа для переговоров глав государств, а телефонные разговоры и письменное общение не могут заменить личного контакта. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что такая встреча была бы очень важной и необходимой, ведь никакие телефонные переговоры, никакой обмен письмами, обращениями не заменит личного общения, личного контакта - что называется, глаза в глаза. Это первое. Второе: от российско-американских отношений, договоренностей зависит и стабильность в мире, и безопасность, и развитие мировой экономики, и решение вопросов глобальных, региональных и иных конфликтов. То есть субстантивная часть для этих переговоров существует, и в мире понимают, что от решений России и Соединенных Штатов Америки очень многое зависит. <...> Думаю, что рано или поздно такая встреча, безусловно, состоится", - сказала Матвиенко.