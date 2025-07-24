Путин простился с Ириной Подносовой

Президент России Владимир Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой в Центральной кремлевской больнице.

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Глава государства положил букет алых роз к ее гробу и выразил соболезнования семье.

Подносова скончалась на 72-м году от онкологического заболевания. О ее смерти стало известно 22 июля.

Ирина Подносова была первой женщиной, которая возглавила Верховный суд. Это произошло 17 апреля 2024 года, после смерти его прежнего руководителя Вячеслава Лебедева.

Ранее президент выразил соболезнования ее супругу и сыну. Путин отметил в телеграмме, что Подносова запомнилась не только как принципиальный и порядочный человек, но и как ответственный и преданный делу профессионал.

После смерти Ирины Подносовой исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ назначен ее заместитель Юрий Иваненко.