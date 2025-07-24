Захарова дала совет Франции

В министерстве иностранных дел (МИД) России посоветовали Франции охладить пыл и не забывать о наличии у российской стороны сил ядерного сдерживания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
На сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции ранее опубликовали «Стратегический национальный обзор» (RNS) страны за 2025 год. В обзоре более 80 раз упоминаются термины «Россия», «российский» и «Москва». По оценке французских властей, в ближайшие 3-5 лет возможно проявление «агрессии» со стороны России.
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«Остается посоветовать парижским стратегам не забывать в своем милитаристском угаре, что у России тоже имеются силы ядерного сдерживания, а также повнимательней ознакомиться с обновленной ядерной доктриной нашей страны. Ну, и немножко охладить свой пыл», — отметила Захарова.