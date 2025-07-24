В Госдуме рассказали, чем для Украины обернется решение Зеленского по НАБУ

Решение Владимира Зеленского о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) спровоцирует новый Майдан. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он отметил, что «демарш Зеленского» в отношении антикоррупционных поводов — отличный повод для стран ЕС отказать Украине во вступлении в организацию, заодно избавившись от «слетевшего с катушек диктатора».

«А масштабные народные митинги, прокатывающиеся по Украине, являются сигналом глубокого политического раскола и полной утраты доверия к Зеленскому, что ведет к радикальной смене всего политического вектора, выстроенного западной элитой. Это автоматически запустит ранее апробированный ими план "Б" в виде нового Майдана и силовой смены власти в стране», — добавил он.

Напомним, что 23 июля тысячи человек вышли на митинг в Киеве против закона, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Акции также проходили в Виннице, Днепропетровске, Кировограде, Львове, Харькове и других городах.