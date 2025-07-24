Посол РФ: В ФРГ пытаются замалчивать роль Красной армии в разгроме нацизма

Историческая память в ФРГ сейчас подвергается испытанию на прочность, наблюдаются попытки замалчивания ключевой роли Красной армии в разгроме нацизма. Такое мнение выразил в интервью ТАСС посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

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"Историческая память в ФРГ действительно подвергается испытанию на прочность. В первую очередь это выражается в чрезмерной политизации данной сферы", - отметил дипломат в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, когда во время визита в Вашингтон в июне 2025 года канцлер ФРГ Фридрих Мерц упомянул о годовщине высадки союзников в Нормандии, но обошел молчанием вклад Красной армии в освобождение Германии от нацистов.

Нечаев напомнил, что в 2025 году местные власти в ФРГ получили "рекомендации" не приглашать на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения Германии и Европы от нацизма официальных представителей России и Белоруссии, а также воздержаться от участия в совместных акциях.

"Продолжилась практика запретов на демонстрацию символики Победы у мемориалов советским воинам-освободителям 8-9 мая, - отметил дипломат. - Наблюдаются попытки замалчивания и вытеснения из публичного поля информации о ключевой роли Красной армии в разгроме нацизма, а также колоссальных жертвах советского народа". Он обратил внимание на то, что "показателен отказ предыдущего правительства ФРГ признать преступления Третьего рейха и его пособников на территории СССР геноцидом народов Советского Союза". "На наши обращения к новому кабмину и руководству партий правящей коалиции с призывом восстановить историческую справедливость ответа пока не последовало", - сообщил посол.

Ревизию истории поддерживают далеко не все

При этом он отметил, что "курс на ползучую ревизию истории поддерживают далеко не все". "Многие политики, депутаты, представители общественных организаций, деятели науки и культуры, рядовые немецкие граждане помнят и чтут бессмертный подвиг советского солдата. Во многих городах Германии, особенно на востоке страны, нашу делегацию встречали хлебом-солью и исполнением советских песен военных лет, не боясь запретов", - рассказал Нечаев.

"Мы благодарны Германскому народному союзу по уходу за военными могилами, местным властям и многочисленным общественным активистам в разных регионах ФРГ за поддержание в надлежащем состоянии советских воинских мемориалов и захоронений", - отметил посол.

Он напомнил, что таких захоронений на территории ФРГ более 4 тысяч. "Подавляющее большинство захоронений находится в хорошем состоянии, последствия актов вандализма, которые, к сожалению, иногда происходят, оперативно устраняются", - сообщил Нечаев.