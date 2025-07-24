Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов посчитал «идеологической войной» запрет георгиевской ленты на международных соревнованиях. Его слова приводит издание News.ru.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила на международных соревнованиях демонстрировать георгиевскую ленту, а также буквы «Z» и «V». Эти правила вступили в силу с 9 июля. Комментируя запрет, Дмитрий Губерниев призвал вместо возмущения поехать на соревнования и победить.

Однако, по мнению Михаила Иванова, запрет на демонстрацию георгиевской ленты, которая является знаком воинской славы и памяти о героях, похож не на спортивные ограничения, а на идеологическую войну.

«Это уже не просто спортивные ограничения, а откровенная идеологическая война против наших ценностей. Позиция Губерниева, будто можно молча соглашаться с любыми унижениями, лишь бы выступать на международных соревнованиях, глубоко ошибочна», - уверен председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».

Иванов считает, что согласие с подобного рода запретами является косвенной поддержкой русофобии, а «спорт должен объединять, а не становиться инструментом политического давления».

«Мы не можем мириться с тем, что наши символы объявляют вне закона. Если международные организации хотят видеть российских спортсменов на своих турнирах, они должны уважать нашу историю и наши ценности», - подчеркнул он.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени «африканского чиновника», признался в слежке за российскими спортсменами в соцсетях, к которой привлечены украинцы. Также глава МОК заметил, что считает необходимым лишить российских спортсменов гимна и флага.