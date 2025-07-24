Назван главный прорыв на переговорах России и Украины

Главным прорывом в ходе третьего раунда переговоров России и Украины стали договоренности об обмене удерживаемыми гражданскими. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, в украинских тюрьмах и СИЗО до сих пор остаются сотни людей, симпатизирующих или сотрудничавших с Москвой, которые «потеряли всякую надежду на обмен».

«Я напомню, например, о [православном публицисте] Дмитрии Скворцове, который арестован и сидит в Киеве. А сейчас, возможно, обмен гражданскими приобретет систематический характер на договорной основе», — сказал Безпалько.

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При этом политолог констатировал: на переговорах ни Россия, ни Украина до сих пор не считают возможным договориться по основным вопросам урегулирования конфликта — прекращении огня, встрече первых лиц и территориальных претензиях.

«Просто потому, что сейчас ни Россия, ни Украина по-настоящему не заинтересованы в мире», — заверил Безпалько.

Третий раунд переговоров российской и украинской делегации завершился в среду, 23 июля, всего через 38 минут после его начала. Стороны договорились о новых гуманитарных обменах, в том числе ранеными, пленными и телами погибших. По ключевым вопросам мирной сделки прогресса добиться не удалось.