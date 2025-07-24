Кремль допустил личную встречу Путина и Зеленского

Личная встреча президента РФ Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским возможна. Их встречу допустил представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав условие для этого.

«Разговор о возможной встрече России и Украины на высшем уровне будет возможен после проделанной предметной работы», — сказал Песков.

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Его слова приводит РИА Новости.

Сам Зеленский несколько раз предлагал провести встречу. По итогам переговоров в Турции вероятность личного общения Путина и Зеленского допустил глава украинской делегации Рустам Умеров. URA.RU вело онлайн-трансляцию переговоров РФ и Украины в Стамбуле.