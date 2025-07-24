Песков: Россия не ждала прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной

Прорыв в ходе очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидался, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об оценках итогов вчерашней встречи делегаций.

Песков отметил, что глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда подтвердил диаметрально противоположные подходы сторон к проектам меморандумов.