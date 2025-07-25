Шеремет: третий раунд переговоров с Украиной дает надежду на дальнейший диалог

Итоги третьего раунда российско-украинских переговоров в Турции дают надежду на продолжение диалога по урегулированию.

Об этом ТАСС сказал депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет.

«Переговоры <...> остаются важным гуманитарным инструментом, позволяющим обеим сторонам быть услышанными», — подчеркнул парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва не ждала прорыва от нового раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

Говоря о предложениях российской стороны на переговорах, Песков назвал их конкретными и конструктивными.