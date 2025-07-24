Мишустин встретился с премьером Белоруссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с белорусским коллегой Александром Турчиным, передает корреспондент ТАСС.

Беседа организована в Республике Алтай, на территории всесезонного курорта "Манжерок", где 25 июля состоится Международная экологическая конференция. Белорусская делегация будет принимать участие в этом мероприятии.

Мишустин и Турчин регулярно созваниваются, чтобы обсудить актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, реализацию интеграционных проектов в Союзном государстве. В предыдущий раз о таком разговоре сообщалось 3 июля.