Хинштейна зарегистрировали для участия в выборах губернатора Курской области

Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала действующего врио губернатора региона Александра Хинштейна кандидатом для участия в выборах губернатора. Об этом Хинштейн сообщил в Telegram-канале.

"Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона. Регистрация дает право приступить к избирательной кампании. Но самой главной моей задачей была и остается помощь жителям: слышать тревоги людей, вместе решать их проблемы. Как бы ни распределились голоса в сентябре, нам всем сегодня важно работать рука об руку на благо Курской области!" - написал он.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области стартовала в регионе с 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября.

Президент России Владимир Путин 5 декабря 2024 года подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.