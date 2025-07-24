Захарова обвинила Запад во вмешательстве в электоральный процесс в Молдавии

Западные страны напрямую вмешиваются в избирательный процесс в Молдавии, оказывая давление на руководство республики. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, что творит Запад, по-разному, напрямую давая задание [президенту Молдавии Майе] Санду через Румынию, через румынское руководство, это очевидно вмешательство в электоральный процесс в Молдавии", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что "это попытка нарушить и не допустить свободный выбор здравомыслящих людей в пользу своего будущего, в пользу развития равноправных уважительных отношений с разными странами, с Россией в том числе".

"Молдавия тесно связана с нашей страной на протяжении столетий, - отметила она. - Это так история развивалась. И убрать эту связь значило бы уничтожить, "отменить", как это и предполагается Западом, молдавский народ в том виде, в котором он сформировался".

Официальный представитель МИД также обратила внимание, что "власти Молдавии в угоду своим спонсорам продолжают попытки переформатировать страну под стандарты Европейского союза и НАТО". "В частности, ведется планомерное втягивание Молдовы в милитаристские западные планы", - указала Захарова.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. 22 июля в Кишиневе было объявлено о формировании вокруг Партии социалистов Республики Молдова оппозиционного блока, который будет выступать за восстановление отношений с РФ.