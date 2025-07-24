Альянс между ФРГ и Британией может означать подготовку к войне с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram подписание Берлином и Лондоном договора о военном сотрудничестве.

«Это весьма зловещий альянс: одна из этих стран исторически особенно враждебна к России, а вторая воевала против нас в двух мировых войнах», — подчеркнул он.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер подписали «исторический» договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между странами. Об этом сообщил Мерц журналистам после церемонии.

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Великобритания и Германия создали оборонный союз, который в дальнейшем может заменить блок НАТО.