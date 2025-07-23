Мединский вновь преподал Рютте урок истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский, глава российской делегации на российско-украинских переговорах, после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел историческую справку для генсека Североатлантического альянса Марка Рютте. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Мединский рассказал, что стороны в ходе третьего раунда обсудили возможную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я специально для господина Рютте как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами — Чан Кайши и Мао Цзэдуном», — напомнил глава делегации.

По его словам, Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться.

«По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась», — отметил Мединский.

Помощник президента уточнил, что Запад оказывал массированную военную помощь националистам, но в итоге победили коммунисты.

Ранее Рютте сообщил, что для заключения мирного соглашения Западу нужно, чтобы за столом переговоров сидел Путин, а «не этот историк, который уже дважды появлялся в Стамбуле и снова рассказывает нам об истории России и Украины то ли с XII века, я уже не знаю с какого».

Мединский раскрыл число возвращенных тел бойцов ВСУ

Мединский обратил внимание на слова генсека НАТО и предложил отправить Рютте учебник, чтобы тот узнал, что в «XII веке Украины не было».

«Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но я бы обязательно ему послал предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII веке Украины не было», — заметил помощник президента.

Мединский констатировал, что если бы Владимиру Мономаху сказали, что он живет на Украине, тот бы обиделся, притом что России «важна история всех народов».