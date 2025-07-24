Песков назвал позитивными договоренности с Украиной об обменах

Гуманитарные предложения России на переговорах с Украиной чрезвычайно важны, они должны быть на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, передает РИА Новости.

Он отметил, что предложения российской делегации — конкретные, конструктивные, которые нужны как Москве, так и Киеву.

«Продолжение обмена, возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники... Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке. Но [это] все-таки позитивный аспект», — сказал представителям Кремля.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме.

Как рассказал глава российской делегации, все предыдущие договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Он отметил, что Украина «взялась рассмотреть» предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги.