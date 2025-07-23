Мединский ответил об угрозе новых санкций от США

Московский Комсомолец

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский ответил на вопрос журналистов о том, не боится ли Москва введения Евросоюзом 18-го пакета санкций и угрозы от США ввести против России пошлины.

Мединский ответил об угрозе новых санкций от США
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"Не к нам вопрос, не к переговорной группе", - сказал Мединский.

При этом он все же дал короткий ответ, напомнив, что после революции и гражданской войны против Советской России не то что санкции были введены, а была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада со всех сторон.

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"Ничего, это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну", - подчеркнул Мединский, общаясь с прессой в Стамбуле.