Галузин: Россия поставила перед Украиной вопрос о возвращении вывезенных детей

Российские дипломаты поставили перед представителями Киева вопрос о возвращении российских детей, которых вывезли на Украину. Украинским делегатам передали список российских детей, которые находятся на Украине и в странах Евросоюза (ЕС). Об этом в среду, 23 июля, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

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По словам дипломата, Москва надеется, что Украина будет также внимательна к российским детям, как и Россия — к украинским.

Кроме того, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что большинство детей из украинского списка никогда не были в России, а 50 фамилий из перечня принадлежат не детям, а взрослым, передает ТАСС.

23 июля во дворце Чираган в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров — они завершились спустя примерно 40 минут. Глава украинской делегации Рустем Умеров высказался, что во время консультаций дипломаты от Киева предложили представителям Москвы до конца августа провести встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Помощник президента России Владимир Мединский объявил, что стороны в ближайшее время проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих. Также российские дипломаты предложили украинским коллегам передать еще три тысячи тел украинских военнослужащих.