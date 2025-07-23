В Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. По их окончании глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский подвел итоги встречи, продолжавшейся около 40 минут. Стороны обсудили проекты меморандумов, представленных в ходе второго раунда.

Как отметил Мединский, изложенные в документах позиции "очень далеки друг от друга".

По его словам, российская сторона предложила сформировать три рабочие группы, которые займутся военными, политическими и гуманитарными вопросами. Украинская делегация согласилась рассмотреть данную инициативу.

В ходе переговоров обсуждался вопрос обмена пленными и телами погибших. Как указал Мединский, Россия передала Украине более 7 тысяч тел, получив лишь некоторое количество в ответ.

"Не определяя конкретных сроков - это связано с рядом технических моментов: наличием на украинской стороне рефрижераторов, специального транспорта - мы предложили Украине передать еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих", - сообщил он.

Что касается обмена пленными, то параллельно с переговорами в Стамбуле на украинско-белорусской границе прошел завершающий этап второго беспрецедентно большого обмена по 1200 человек. С каждой стороны было отпущено по 250 человек. В Стамбуле Россия предложила Украине обменять еще по 1200 пленных.

Также прозвучала идея рассмотреть вопрос объявления коротких перемирий (по 24-48 часов), чтобы забрать тела раненых и погибших.

Мединский обратил внимание, что Киев еще должен прояснить статус удерживаемых на Украине мирных жителей Курской области. Россия готова обменять их на взятых в плен военных ВСУ.

Мединский ответил на предложение Киева о встрече Путина и Зеленского

Глава российской делегации также заявил о несоответствии действительности данных о якобы удерживаемых в России детях. Ряд указанных в переданных Киевом списках имен принадлежит взрослым. Кроме того, большое количество детей из этого списка никогда не было на территории России.

Что касается возможной встречи лидеров РФ и Украины, то, по словам Мединского, она должна поставить точку в переговорах.

"Чтобы встреча лидеров состоялась, она должна быть тщательно проработана", - отметил Мединский. "Как у нас говорят, конец - делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла", - добавил он.

Глава делегации РФ отметил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены и выразил надежду, что в будущем состоится четвертый раунд.