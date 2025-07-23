Мединский вышел к журналистам в Стамбуле с «толстой папкой»

Российские делегаты в Стамбуле вышли к прессе после третьего раунда переговоров с украинской стороной, корреспондент RT Константин Придыбайло опубликовал фотографию с главой делегации Владимиром Мединским и отметил, что у того в руках «толстая папка».

По данным информагентств, третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился. Он продлился около часа.

Как пишет ТАСС, переговорщики вели контакты на русском языке.