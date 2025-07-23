Мединский и Умеров встретились перед началом переговоров в Стамбуле

Главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров встретились перед началом переговоров в Стамбуле. Как передает агентство ТАСС, встреча проходит тет-а-тет.

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По ее окончании должны стартовать уже непосредственно переговоры двух делегаций. Предполагается, что в самом начале встречи к участникам обратится министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, он уже находится во дворце Чираган.

По прибытии в Стамбул Владимир Мединский с осторожностью высказался о том, чего он ждет от предстоящей сегодня встречи.

"Поработаем, а там видно будет", - заявил он журналистам.

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Ожидается, что делегации обсудят проекты меморандумов, которыми обменялись в начале июня, а также продолжение обмена пленными и телами погибших.