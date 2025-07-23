В Госдуме назвали истинную цель нападения ВСУ на Курскую область

Вооруженные формирования Украины надеялись захватить АЭС в Курчатове в ходе операции в Курской области, рассказал в беседе с News.ru депутат Госдумы Виктор Соболев.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил в интервью The Washington Post, что украинские военные начали операцию в Курской области в августе 2024 года в качестве ответа на критику оборонительной тактики войск.

По его словам, украинской армии требовалось провернуть какие-либо «экстраординарные» действия.

«ВСУ решили бросить войска на Курск. Цель-то какая была? Захватить Курскую атомную электростанцию. Они решили, что даже в ущерб другим направлениям, где наши войска вели активные боевые действия, они поставят Россию в очень трудное положение», — пояснил парламентарий.

Соболев признал, что даже предположить не может, как развивались бы события в случае захвата АЭС.

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Депутат констатировал, что это была спланированная операция.