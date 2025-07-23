Мединский ответил на предложение Киева о встрече Путина и Зеленского

Помощник президента РФ Владимир Мединский сделал ряд заявлений после встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Трансляция выступления велась на сайте «Рамблера».

По его словам, Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

На переговорах обсуждались позиции, изложенные в меморандумах, эти позиции очень далеки друг от друга, отметил Мединский.

Для встречи лидеров России и Украины нужно проработать условия соглашения и понять, что там обсуждать, эта встреча должна быть тщательно проработана, должна «поставить точку», подчеркнул глава делегации.

Россия предложила Украине создать три рабочие группы

Мединский уточнил, что эту позицию российская делегация донесла до украинской.