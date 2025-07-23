Украинская сторона во время минских переговоров открыто звонила представителям западных стран для получения указаний по переговорам, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава республики раскрыл детали переговоров в Минске во время открытия программы наставничества для победителей кадрового конкурса «Донбасс. Свои герои».

«Когда зажимали какие-то рамки определенные, они [представители украинской делегации] выходили, не стесняясь, и звонили не в Киев, где могли бы получить решения и указания, а звонили в ряд западных стран и оттуда получали указания. По сути, даже не советы, рекомендации, а указания», — разъяснил Пушилин.

По его словам, после таких звонков все подвижки, все усилия, направленные на урегулирование, «перечеркивались».

Глава ДНР заметил, что 10 лет назад украинская сторона фактически уже утратила «субъективность, и от этого становилась более «дерзкой» в переговорном процессе».

Напомним, что Пушилин неоднократно критиковал украинских переговорщиков во время работы над Минскими соглашениями.

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Так, в январе 2015 года он, тогда полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске, сообщил, что «украинская сторона сделала все возможное, чтобы переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе был приостановлен».

В мае 2015 года Пушилин заметил, что Киев отмалчивается в ответ на предложение Донецка и Луганска о внесении поправок в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса и законе об особенностях проведения местных выборов.