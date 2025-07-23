Володин высказался о Хрущеве и Горбачеве словами о мертвой плесени

Первый секретарь Центрального комитета КПСС Никита Хрущев и единственный президент СССР Михаил Горбачев были слабыми людьми. Об этом в среду, 23 июля, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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По словам депутата, Горбачев сделал все для того, чтобы «затоптать» своего предшественника Леонида Брежнева — героя СССР, совершившего множество подвигов в период Великой Отечественной войны. Парламентарий раскритиковал и Хрущева, который в свою очередь стремился «затоптать» Иосифа Сталина.

— Интриги разрушительны. Поэтому, вот, коллеги, лучше прямо говорите, что хотите, предлагайте, отстаивайте позицию. Плесень гибнет на свету, — передает слова Володина ТАСС.

Депутат также рассказал о работающих в правительстве под видом либералов «скрытых большевиках», когда глава Министерства экономического развития Максим Решетников представлял проект закона «О платформенной экономике» на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Другой забавный случай произошел 19 июня, когда Решетников в ходе Петербургского международного экономического форума обратился к председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной с призывом проявить «немного любви» к отечественной экономике.