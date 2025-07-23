Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Об этом сообщают журналисты с места.

Самолет с переговорщиками успешно приземлился в турецком аэропорту днем в среду.

Встреча сторон пройдет в знаменитом дворце Чираган. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что основной темой переговоров станет обсуждение меморандумов, которыми стороны обменялись во время предыдущей встречи. При этом делегации могут рассмотреть и другие вопросы, а окончательные решения будут принимать руководители переговорных групп.

Российскую делегацию, как и прежде, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Состав переговорной группы со стороны России остался неизменным.

Кремль назвал окончательную дату переговоров с Украиной

СМИ писали, что украинская делегация в Стамбуле будет добиваться встречи лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина, это основная цель.