Журналисты узнали об интересной детали из последнего дня жизни депутата Тарасенко

Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко в день смерти успел проголосовать 11 раз. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, парламентарий, в частности, успел поддержать распорядок работы Госдумы на 22 июля и закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях». Также известно, что Тарасенко проголосовал за закон, позволяющий вдовам участников специальной военной операции (СВО) пользоваться их транспортом до официального вступления в наследство.

В Baza объяснили, что согласно правилам Госдумы, на время болезни депутаты могут передать свою карточку для голосования коллегам и те голосуют за них. Возможно, в ситуации с Тарасенко произошло то же самое. При этом авторы публикации обратили внимание на то, что за нашумевший закон о штрафе за поиск экстремистского контента в сети, который рассматривался в Госдуме также 22 июля, депутат не голосовал.

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко умер 22 июля. О его смерти сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, парламентарий скончался после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. В память о Тарасенко на пленарном заседании Госдумы состоялась минута молчания.