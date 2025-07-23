Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Вылетели", - сказал собеседник агентства.

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров состоялся также в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших.

Зеленский изменил состав делегации Украины для переговоров

Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров.