В Думе объяснили необходимость круглогодичного призыва

Законопроект, который был внесен в Государственную Думу РФ, предлагает ввести систему круглогодичного призыва на военную службу. Это позволит уменьшить нагрузку на военные комиссариаты и сделать их работу более эффективной, заявил депутат ГД Андрей Красов в беседе с NEWS.ru.

Как уточнил Красов, это не имеет отношения к специальной военной операции, поскольку призывники не участвуют в ней. По его словам, в данном случае планируется «упорядочить работу военкоматов, снизить нагрузку».

«Более тщательное медицинское освидетельствование будет проходить. Если призывник жалуется на состояние здоровья, то без спешки можно проверить состояние здоровья призывника, используя при этом медицинские учреждения Министерства обороны и гражданского сектора здравоохранения», — подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ввести круглогодичный воинский призыв. Он будет действовать с 1 января по 31 декабря и будет осуществляться на основании указа президента РФ Владимира Путина. Инициаторами законопроекта стали Красов и председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.