Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле начнется 23 июля в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Турции.

— Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19:00, но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются, — цитирует источник РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для нового раунда переговоров с Россией, который пройдет в Стамбуле. Возглавит украинскую сторону секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

14 июля американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон введет вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат соглашение об урегулировании конфликта в течение примерно 50 дней.

Зеленский изменил состав делегации Украины для переговоров

По данным The New York Times, публичный конфликт президентов США и Украины привел лидера киевского режима к необходимости переговоров с российской стороной.