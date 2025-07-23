Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры

Российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями, сообщил источник.

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О вылете российской делегации для очередных переговоров с украинской стороной сообщил источник, передает ТАСС.

Делегация вылетела из Москвы и направилась в Стамбул, где состоится третий раунд переговоров.

Ранее источник сообщил, что состав делегации России в Стамбуле остался неизменным.

На территории дворца Чираган в Стамбуле начали монтаж шатров к переговорам между Россией и Украиной.

Переговоры между делегациями двух стран могут пройти в среду вечером во дворце Чираган.