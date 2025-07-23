Захарова отреагировала на отмену концерта Гергиева цитатой из Библии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала отмену в Италии концерта народного артиста РФ Валерия Гергиева словами из Библии.

"Мне напоминает Библию - "не мечите бисер перед свиньями". Там написано, - сказала дипломат в эфире радио Sputnik, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию с отменой концерта. - Когда я слышу про развитие гуманитарного сотрудничества, это очень важно, но только они должны быть способными его принять, это самое дарование, этот гений, которого нам вот всем посчастливилось видеть, кому-то слышать Гергиева - <...> это дар Божий не только у него, а это нам подарено счастье слушать, а, кстати говоря, и не в меньшей степени смотреть Гергиева. Потому что тот, кто присутствовал в зале, слушал и видел, то этот человек, и среди них я, <...> те, кто понимает, что это музыка, которая обретает некую материю, материю не только в виде вибраций музыкальных, звуковых и так далее, но это как будто эмоции обретают вот эту плоть".

"Я просто хочу еще раз процитировать, там написано - "не мечите бисер перед свиньями". Все, без оскорблений, без унижений, цитата из той книги, которая человечеством признана величайшей, одной из величайших, кто-то считает самой великой", - добавила она.

Об отмене концерта

Гергиев должен был выступить в итальянской Казерте 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила, что концерт артиста был отменен.

Гергиев не обладает информацией об отмене своего концерта в Италии

Ранее к отмене мероприятия на своей странице в социальной сети X призывала вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая оппозиционную Демократическую партию Италии. До этого она также прибегала к политическому давлению с целью отменить проекты с участием российских артистов. К отмене концерта в Казерте призывали и некоторые проукраинские активисты в Италии.